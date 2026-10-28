В Королеве выполнили половину демонтажа при капремонте школы-интерната

Подрядчик выполнил половину демонтажных работ и приступил к ремонту кровли школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Королеве, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт школы-интерната продолжается в микрорайоне Первомайский на улице Горького, 16. Подрядчик завершил демонтажные работы наполовину и начал ремонт кровли.

В здании площадью 1 917,4 кв. м обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Ремонт охватит все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. В школе установят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы финансируют из бюджета Московской области в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2027 года.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.