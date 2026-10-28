Россиян могут оштрафовать из-за домашних попугаев

Хозяевам попугаев в России может грозить штраф, если птицы нарушают ночной покой соседей. Владельцы питомцев обязаны соблюдать право жильцов на тишину, сообщает «Абзац» со ссылкой на юриста Алексея Петропольского.

Специалист пояснил, что разовый вскрик попугая вряд ли станет основанием для протокола. Но если птица кричит каждую ночь, а хозяин бездействует, соседи вправе фиксировать шум на аудио и видео, собирать коллективные жалобы и вызывать участкового.

«В Москве за нарушение тишины с 23:00 до 07:00 по статье 3.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях грозит предупреждение или штраф от 1 до 2 тысяч рублей. В других регионах действуют свои законы о тишине, и штрафы обычно от 500 до 5 тысяч рублей. Если своего закона в регионе нет, применяется статья 6.4 федерального КоАП со штрафом от 500 до 1000 рублей», — пояснил юрист.

При систематических нарушениях жильцы могут обратиться в суд и потребовать, чтобы владелец обеспечил тишину и выплатил компенсацию морального вреда.

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