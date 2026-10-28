Новое лицо – новая жизнь: нужно ли менять паспорт после пластической операции

В материале РИАМО объясняем, нужно ли менять паспорт и документы с фотографией после пластической операции, какие изменения во внешности считаются существенными и какие документы могут подтвердить вашу личность.

В каких случаях по законам РФ нужна замена паспорта Фото - © РИА Новости Основания для смены паспорта установлены федеральным законом от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 23.12.2023 № 2267. По закону смена паспорта нужна, если: исполнилось 20 или 45 лет;

изменились фамилия, имя или отчество;

паспорт стал непригодным, например, обгорел или намок до такой степени, что информация не читается;

есть ошибка в паспорте;

если паспорт потерялся или был украден;

при существенных изменениях внешности, например, после пластической операции на лице;

изменились дата или место рождения, например, в случае, если ребенку в раннем детстве поменяли дату рождения для обеспечения тайны усыновления;

закончилось место для штампов. Важно помнить, что если вы получили новый паспорт, а через месяц вам исполнится 20 или 45 лет, то снова придется менять паспорт.

Что считается существенным изменением внешности для замены паспорта Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Понятие «существенное изменение внешности» в законодательстве РФ не расшифровано. В документах звучит формулировка: «существенное изменение внешности в связи с перенесенным заболеванием либо медицинским вмешательством». Точных критериев при этом нет, поэтому ориентироваться нужно индивидуально и исходя из рекомендаций врачей и сотрудников правоохранительных органов. Важно, что в этом вопросе органы внутренних дел ориентируются на то, можно ли по фотографии без сомнений установить личность человека. Если сомнения есть, то документы нужно менять. Кроме того, можно ориентироваться на порядок фотографирования иностранных граждан, где к существенным изменениям относят шрамы, дефекты кожи, татуировки и изменение внешности в результате операций.

Какие сложности возникают, если внешность не совпадает с фото в паспорте Фото - © РИА Новости Паспорт — основной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории страны. Если фото не позволяет вас опознать, возникают проблемы: При идентификации в банке. Некоторые банки блокируют карты, если клиент не проходит видеоверификацию.

На пограничном контроле. Сотрудники пограничной службы могут усомниться в вашей личности и не выпустить за границу или не впустить в страну прибытия.

У нотариуса. Если возникнут сомнения в вашей личности, нотариус имеет полное право приостановить оформление тех или иных документов. В сомнениях можно будет разобраться с помощью запросов, но это займет много времени.

При получении госуслуг. В этом случае также сомнения в личности станут препятствием для совершения действий.

После каких операций на лице может понадобиться замена паспорта Таким образом, смена паспорта и остальных документов, содержащих фотографию, скорее всего, понадобится при ринопластике, которая меняет форму носа и профиль, при коррекции овала лица, скул или подбородка, при операции на веках, меняющей форму разреза глаз, при нескольких операциях сразу, при крупных шрамах и деформациях лица из-за болезней или травмы.

Когда после изменения внешности паспорт менять не требуется Небольшая подтяжка, блефаропластика, не меняющая форму глаз, изменения во внешности, которые не делают вас неузнаваемым. Не нужно менять документы при смене цвета глаз, прически, цвета волос.

Как заменить паспорт после пластики: документы и подача заявления Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Не стоит спешить менять документы на следующий день после операции. В первые месяцы после вмешательства лицо меняется из-за отеков и адаптации тканей. Точный срок полных изменений во внешности может сказать только лечащий врач. Для смены паспорта при изменении внешности понадобятся: заявление на выдачу паспорта (указать причину смены «изменения во внешности»);

паспорт, подлежащий замене;

справка из медицинского учреждения о проведении операции, в результате которого изменилась внешность;

актуальные фотографии размером 3,5×4,5 см;

квитанция об уплате госпошлины (300 рублей);

документы воинского учета (при наличии факта постановки на воинский учет). Подать заявление можно: лично в подразделении по вопросам миграции МВД,

через МФЦ,

на Госуслугах. Нужна подтвержденная учетная запись, оригиналы документов нужно предоставить при личном визите в МВД.