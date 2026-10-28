Оказалась белоруска: украинка возмутилась, что ее в Варшаве постригла «россиянка»

Гражданка Украины возмутилась, что в варшавском салоне красоты ее постригла россиянка. Однако позднее выяснилось, что мастер родом из Белоруссии.

Украинка Валерия рассказала, что пришла в украинский салон красоты в Варшаве. До этого она записалась на стрижку с обслуживанием на украинском языке, но мастер лишь несколько раз ответила ей «угу», а затем говорила на русском.

«Россиянка подстригла мне волосы в украинском салоне в Варшаве. И я до сих пор не могу от этого отойти», — возмутилась пользователь valerii_7_ в соцсети Threads*.

После визита в салон украинка нашла мастера в Instagram*, где опубликован российский диплом и несколько постов о любви к России. Валерия была шокирована, что в «украинском салоне ее постригла россиянка».

Позднее выяснилось, что мастером оказалась уроженка Белоруссии, что, по словам Валерии, «совсем другой вопрос».

* Принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.