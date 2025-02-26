Трансгендеру* и экс-ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступать в Москве

Бывшей ассистентке актрисы Ренаты Литвиновой, 50-летней Наталье Максимовой, одной из первых трансгендерных* женщин в публичном пространстве России, запретили выступать с лекцией на Патриарших Прудах в Москве, сообщает SHOT .

Максимова должна была провести мероприятие «Ароматы в кино» в отеле Marco Polo. Там планировались ее лекция и парфюмерная дегустация. Однако событие отменили в связи с «форс-мажорными обстоятельствами».

Также бывшей ассистенткой Литвиновой заинтересовался глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он потребовал проверить ее на предмет дискредитации ВС РФ.

В 1999 году Максимова сменила пол. Раньше она жила во Франции и работала вместе с Литвиновой, а сейчас позиционирует себя как блогер, поддерживающий ЛГБТ*.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.