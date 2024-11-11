Актер выстрелил в 19-летнюю девушку на квесте «Последняя экскурсия» в Москве

Сотрудник квеста «Последняя экскурсия» в Измайлове выстрелил в шею 19-летней посетительнице, которая приехала из Химок, чтобы пощекотать нервы. Девушку увезли в больницу, сообщает «112» .

Во время участия в одной из сцен актер достал пистолет и начал крутить им возле лиц посетителей, а потом почти в упор выстрелил девушке в шею. Она почувствовала резкую боль.

Мероприятие остановили, посетительницу отправили в больницу. Владелица заведения Юлия Царская рассказала, что сотрудникам нельзя было использовать этот реквизит, но парень работал недавно, поэтому решил напугать гостей по полной.

Пистолет был охолощенным, но выстрел сделали настолько близко, что девушка все же получила ранение. Теперь квест проверяют полицейские, они выясняют степень безопасности заведения для посетителей.

Ранее из-за возгорания в квест-комнате в Махачкале две девушки погибли, еще один человек получил ожоги. Администраторы заведения после начала пожара не смогли найти ключ от комнаты, в которой находились жертвы.