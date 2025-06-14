Актер Никита Кологривый находится среди эвакуированных из Ирана россиян

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Известный актер Никита Кологривый находится среди россиян, которых эвакуировали из Ирана из-за обострения конфликта исламской республики с Израилем, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как артист на камеру демонстрирует бицепсы на фоне автобуса, в который садятся россияне для последующей эвакуации из страны.

В субботу первый автобус с гражданами РФ пересек ирано-азербайджанскую границу. Так, на азербайджанской территории уже находятся 56 из 88 россиян.

По словам Кологривого, все эвакуированные граждане переходят границу. Кто-то улетит в РФ в субботу, а часть граждан покинет Азербайджан позднее.

Ранее стало известно, что российский режиссер Федор Бондарчук вместе со съемочной группой был эвакуирован с территории Ирана в Азербайджан.