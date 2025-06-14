Федор Бондарчук и его съемочная группа эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Две группы россиян эвакуировали из Ирана в Азербайджан

Известный российский режиссер Федор Бондарчук вместе со съемочной группой был эвакуирован с территории Ирана в Азербайджан, сообщает РИА Новости .

«Среди 14 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется и режиссер Федор Бондарчук, и его съемочная группа», — заявили в пресс-службе российского посольства в Баку.

Позднее в диппредставительстве добавили, что завершилась эвакуация второй группы россиян. Так, на азербайджанскую территорию были вывезены 56 из 88 человек.

Операция ЦАХАЛ против Ирана «Восстающий лев» началась в ночь на 13 июня. Израиль ударил по ядерным и военным объектам противника, местам дислокации высокопоставленных военных Ирана. В ответ Тегеран нанес ответные удары ракетами. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.