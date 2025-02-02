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Актер и второй режиссер Виктор Савкин скончался в возрасте 85 лет

Советский и российский актер, второй режиссер и член Союза кинематографистов России Виктор Савкин скончался на 86-м году жизни, сообщается на сайте всероссийской общественной организации.

«31 января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги <…> Савкина Виктора Ивановича. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Отпевание Виктора Савкина состоится 4 февраля в 13:00 в церкви Живоначальной Троицы, расположенной по адресу: Москва, Карамышевская набережная, дом 15/1.

Виктор Савкин родился 11 ноября 1939 года. Окончил московский институт культуры по специальности «режиссер-актер». С 1969 года Виктор Иванович занимал должность второго режиссера в творческом объединении «Экран».

В качестве второго режиссера Савкин принимал участие в создании фильмов, над которыми работали такие мастера, как Борис Дуров («Вот моя деревня»), Александр Бланк («Возвращение Будулая»), Вадим Дербенев («На углу у Патриарших»), Георгий Шенгелия («Классик»), Менахем Голан («Преступление и наказание») и др.

Кроме того, актер известен по свои ролям в таких фильмах и сериалах как «Вот моя деревня», «Возвращение Будулая», «На пороге», «Арбатский мотив», «Наш американский Боря», «Особый случай» и др.

Ранее на 64-м году жизни умер украинский актер Станислав Колокольников. Актер снимался в различных проектах, среди которых «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «По закону» и «Ярость».