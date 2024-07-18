Африканские дети реконструировали покушение на Трампа

В нем показано, как политик ведет свое выступление перед избирателями, потом хватается за ухо и падает, его накрывают «охранники» — мальчики с деревянными автоматами. После «покушения» «охранники „прикрывают пострадавшего, а он кричит „Fight!“. В это время слышны якобы испуганные крики „участников митинга“.

Предположительно, данный видеоролик был снят в Уганде.

13 июля на митинге сторонников в Трампа в Пенсильвании стреляли. 20-летний молодой человек засел на крыше здания вне охраняемого периметра. Политика ранило в ухо. Стрелявшего ликвидировали. В результате нападения были убит один человек и ранены еще несколько.