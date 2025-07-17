Стартовал новый сезон Всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» . Проект направлен на поиск, развитие и поддержку талантливых, перспективных специалистов в области создания продуктов и сервисов с использованием информационных технологий. Принять участие в конкурсе может любой желающий житель Московской области в возрасте от 12 лет — для участия достаточно подать заявку на сайте. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Основные цели конкурса «Моя профессия — ИТ» — популяризация профессий в сфере информационных технологий и развитие соответствующих навыков у школьников, студентов и молодых специалистов, формирование и дальнейшая поддержка сообщества активной и талантливой молодежи в ИТ-сфере. В 2025 году конкурс «Моя профессия — ИТ» вошел в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«В этом сезоне конкурса «Моя профессия — ИТ» планируется более 25 тысяч участников. У них будет возможность пройти образовательные курсы по трем направлениям: дизайн, разработка и менеджмент. Также ребята смогут попробовать себя в решении практических задач от партнеров проекта. Спасибо всем партнерам, кто уже подключился к проекту и, конечно, спасибо каждому участнику — за то, что выбираете развиваться и делать лучше нашу страну. Истории участников проекта — пример того, как важно не сдаваться и верить в то, что делаешь. Кто-то ежегодно участвует в конкурсе, не попадая в число победителей, при этом, благодаря знакомству с такими же неравнодушными сверстниками, прокачивает свои навыки, получает новые знания, собирает команды, в конечном итоге добивается своих целей и побеждает. Кто-то, участвуя в конкурсе, находит для себя партнеров и инвесторов для реализации своих проектов. Таким образом для ребят открываются новые возможности для личного роста и развития своей команды», — рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

К участию в конкурсе приглашают молодых людей из Московской области, заинтересованных в ИТ-сфере: дизайнеров, разработчиков, тестировщиков, аналитиков и других. Организаторами предусмотрены два основных направления конкурса: «Школьники» — для команд, состоящих из трех человек в возрасте от 12 до 18 лет и «Специалисты» — для команд от трех до пяти человек — студентов СПО, вузов и работающих профессионалов в возрасте от 16 лет.

После регистрации участникам конкурса предстоит пройти образовательный курс по трем направлениям: дизайн, разработка, менеджмент, а также пройти тестирование, которое позволит выявить уровень профильных компетенций. По итогам обучения и тестирования участники, показавшие наиболее высокие результаты, получат возможность попасть на очные региональные этапы, поработать в командах, решая кейсы от представителей государства и бизнеса, а также получить поддержку от компетентных экспертов в сфере ИТ.

Перед командами будет стоять задача в среднем за 48 часов разработать прототипы решений для реальных бизнес-кейсов от партнеров конкурса. Основной фокус при постановке кейсовыхзаданий будет направлен на развитие отечественного софта и приоритетных отраслей с применением современных ИТ-технологий, таких как искусственный интеллект, ГИС, кибербезопасность и другие. Очный хакатон дает участникам уникальную возможность напрямую общаться с экспертами, находить наставников, прокачивать практические навыки в интенсивном режиме. Такой формат не только помогает в решении кейсов, но и способствует профессиональному росту и нетворкингу.

Топ сильнейших команд региональных этапов будет приглашен к участию в окружных финалах, которые пройдут осенью 2025 года в пяти федеральных округах.

«В этом сезоне «Моя профессия — ИТ» вошел в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — конкурс выходит на новый уровень и охватит все регионы страны. Теперь еще больше ребят получат возможность проявить свои таланты, развиваться и воплощать свои идеи в жизнь. Сегодня конкурс — это не просто про выбор профессии. Это сообщество молодых талантов, которые уже сейчас своими идеями и проектами помогают строить технологическое будущее. Здесь рождаются будущие ИТ-лидеры России. Чтобы такие изменения стали масштабными, мы приглашаем регионы, команды и всех, кто работает со школьниками и молодежью, присоединиться к нам. Вместе мы создадим возможности для молодого поколения регионов — стать частью ИТ-сообщества страны!» — отметил руководитель Всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мичил Стручков.

Конкурс выступает драйвером создания и развития собственной ИТ-экосистемы в регионах страны и открывает молодежи путь в цифровой мир, помогает субъектам повысить мониторинг уровня компетенций в области информационных технологий и дает актуальную оценку положения ИТ-образования в регионе. Стимулирует развитие стартапов и технологического предпринимательство в регионе. А также формирует региональную команду с официальным статусом регионального оператора конкурса, включающую базу организаторов, экспертов, трекеров и участников.

В настоящее время команда проекта «Моя профессия — ИТ» активно ведет работу по привлечению региональных операторов со всей страны и приглашает представителей Московской области присоединиться к новому сезону конкурса.

Конкурс «Моя профессия — ИТ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» включен в официальный перечень олимпиад и интеллектуальных соревнований на 2024/25 год по направлению деятельности «Наука и образование». Участие в таких мероприятиях помогает школьникам развивать творческие, научные и спортивные способности. Победы и участие в этом конкурсе могут дать дополнительные баллы при поступлении в некоторые вузы.

Всероссийский конкурс «Моя профессия — ИТ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверть валового регионального продукта Подмосковья составляет торговля, при этом на территории региона работают крупные компании.

«В Подмосковье во все времена заметную долю занимала торговля. <…> Сегодня все ведущие компании, в том числе маркетплейсы, находятся у нас. Мы занимаемся экономикой, делаем роуд-шоу, приглашаем инвесторов», — заявил Воробьев.

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