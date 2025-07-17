Жители Подмосковья могут принять участие в чемпионате по программированию «РуКод»

Ежегодно при координации Минцифры России проходит международный чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод» (далее — чемпионат). Оператором чемпионата выступит ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)» (далее — МФТИ). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Цель чемпионата — развитие и популяризация программирования в Российской Федерации, повышение интереса молодых талантов к программированию как профессиональной деятельности, а также повышение престижа присутствия Российской Федерации на международной арене.

С 2019 года чемпионат проводится МФТИ совместно с образовательными организациями высшего образования (далее — вузы) и является частью Всероссийского фестиваля RuCode по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию (далее — фестиваль). За 5 лет фестиваль охватил более 500 тысяч участников из 89 субъектов Федерации, десятки крупных ИТ-компаний — партнеров и вузов.

В 2024 году фестиваль был удостоен ряда премий и наград, а именно: специальный диплом Оргкомитета премии Рунета в номинации «Наука, Технологии и Инновации», диплом финалиста Всероссийской премии «За верность науке», статус «Самое массовое соревнование по программированию» в Книге рекордов России, призовое место финального этапа Международной премии «МыВместе».

В чемпионате принимают участие команды от 1 до 3 человек (школьники, студенты и опытные ИТ-специалисты), которые соревнуются в решении задач по алгоритмическому программированию. Всего в рамках Чемпионата три дивизиона (старший, средний, младший), выбор дивизиона определяется уровнем участников.

Итоговые турнирные таблицы формируются по дивизионам, в каждом из них выделяются победители и призеры чемпионата. На госуслугах 1 июля по ссылке стартовала заявочная кампания на участие в чемпионате, которая продлится до 31 августа 2025 г. включительно.

Зарегистрироваться на участие в чемпионате может любой желающий, после чего пройти тренировочный модуль или сразу перейти к заданиям отборочного этапа.

По итогам решения задач отборочного этапа участникам будет рекомендован дивизион, в рамках которого команда участника будет выступать в финале. Финал чемпионата пройдет 28 сентября на базе российских и иностранных вузов.

Лучшие команды из дивизиона профессионалов примут участие в суперфинале, который состоится с 25 по 26 октября 2025 г. на базе АНОО ВО «Университет «Сириус» — столицы «РуКод-2025». Все участники Чемпионата получат электронные сертификаты. Финалисты, а также победители и призеры суперфинала получат дипломы, денежные призы и подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно зашли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.