Вице-мэр Ракова: 10 тыс учеников Москвы улучшили результаты ЕГЭ после пересдачи

Более 10 тыс. столичных школьников улучшили свои результаты ЕГЭ в дни пересдач, которые прошли 3 и 4 июля, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом свыше 45 ребят набрали максимальный балл при повторной сдаче ЕГЭ.

«Все столичные школьники, которые сдают ЕГЭ, уже второй год могут благодаря пересдаче улучшить балл по одному из предметов. В этом году такой возможностью воспользовались почти 14 тыс. учащихся», — сказала Ракова.

Она добавила, что пересдавали и те, кто получил за ЕГЭ 96, 97 и 98 баллов. Так, 46 школьников смогли получить максимальные 100 баллов благодаря пересдаче.

Всего летом 2025 года в мегаполисе ЕГЭ сдавали свыше 90 тыс. человек, в том числе более 71 тыс. выпускников этого года. Дополнительный период ЕГЭ будет проведен с 4 по 23 сентября.