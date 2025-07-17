В Подмосковье объявлен старт конкурса дополнительных общеразвивающих программ на 2026 г

Международный детский центр «Артек» объявил старт ежегодного конкурса дополнительных общеразвивающих программ, которые будут реализованы в 2026 году совместно с партнерскими организациями. Конкурс проводится для отбора инновационных и эффективных образовательных программ, поддерживающих талантливых детей и формирующих образовательное пространство центра. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участвовать в конкурсе могут государственные, общественные и коммерческие организации. Чтобы стать тематическим партнером «Артека», необходимо прочитать положение о конкурсе, заполнить форму заявочных документов и направить ее в МДЦ «Артек» на электронную почту: artek.dop@artek.org. Обязательным условием является наличие письма-обращения на официальном бланке организации с подписью руководителя.

Конкурс проводится в два этапа, оба в заочной форме:

первый этап (отборочный): прием документов осуществляется до 3 августа;

второй этап (основной): пройдет с 15 августа по 26 сентября 2025 года.

Итоги подведут до 26 декабря 2025 года.

Дополнительную информацию и необходимые документы можно найти на официальном сайте МДЦ «Артек» по ссылке.

По вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться в управление по работе с партнерами МДЦ «Артек» по электронной почте: artek.dop@artek.org.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.

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