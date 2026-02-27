Афганистан нанес удар по «ядерному центру» Пакистана

сегодня в 13:23

Афганистан атаковал «ядерный центр» Пакистана. Также удар пришелся по военному объекту в районе Кокаль, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ariana News.

Предварительно, в ходе атаки есть погибшие и раненые. Пакистанские СМИ заявляют о «сотнях» жертв атаки Афганистана.

Пострадавшие доставлены в больницу в Исламабаде.

26 февраля стало известно о новом военном столкновении Афганистана и Пакистана. В ночь на 27 февраля афганские власти заявили, что нанесли удары по Пакистану в ответ на атаку провинций Нангархар и Пактия.

