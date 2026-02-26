Афганские военные сообщили об ответных ударах по Пакистану

В командовании Афганистана заявили, что нанесли удары по Пакистану в ответ на атаку провинций Нангархар и Пактия, сообщает Associated Press (AP) .

«В четверг вечером начались ожесточенные столкновения в ответ на недавние авиаудары, нанесенные пакистанскими военными по провинциям Нангархар и Пактия», — отметили в пресс-службе афганского военного корпуса.

В четверг Пакистан нанес авиаудары по приграничным районам Афганистана. Пакистанские власти утверждают, что в результате атаки были ликвидированы около 70 членов вооруженных группировок. При этом официальный Кабул утверждает, что жертвами атаки стали десятки мирных граждан.

В октябре прошлого года на афгано-пакистанской границе произошли серьезные столкновения. Власти Пакистана и до этого предпринимали попытки уничтожать базы группировок пакистанского движения «Талибан»*.

19 октября Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня на переговорах в столице Катара. Однако в результате следующих трех раундов переговоров сторонам не удалось договориться.

