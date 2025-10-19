Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня
Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня на переговорах в столице Катара Дохе, сообщает Газета.ru.
Отмечается, что стороны остановят боевые действия немедленно.
Кроме того, достигнуты договоренности создать механизмы для установления мира и укрепления стабильности между своими странами.
Ранее армия Пакистана атаковала отдельные террористические формирования в Афганистане. Таким образом, она ответила на атаку своих блокпостов в округе Куррам в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.
Вечером 14 октября бойцы движения «Талибан» и группировки «Фитна аль-Хаваридж» начали обстреливать пограничные посты Пакистана. Причин для атаки не было.