Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня

Афганистан и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня на переговорах в столице Катара Дохе, сообщает Газета.ru .

Отмечается, что стороны остановят боевые действия немедленно.

Кроме того, достигнуты договоренности создать механизмы для установления мира и укрепления стабильности между своими странами.

Ранее армия Пакистана атаковала отдельные террористические формирования в Афганистане. Таким образом, она ответила на атаку своих блокпостов в округе Куррам в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва.

Вечером 14 октября бойцы движения «Талибан» и группировки «Фитна аль-Хаваридж» начали обстреливать пограничные посты Пакистана. Причин для атаки не было.