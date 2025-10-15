сегодня в 07:30

На границе Пакистана и Афганистана случились новые перестрелки

Армия Пакистана атаковала отдельные террористические формирования в Афганистане. Таким образом, она ответила на атаку своих блокпостов в округе Куррам в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает ТАСС со ссылкой на гостелеканал PTV.

Вечером 14 октября бойцы движения «Талибан» и группировки «Фитна аль-Хаваридж» начали обстреливать пограничные посты Пакистана. Причин для атаки не было.

Вооруженные силы Пакистана дали ответ. Они ликвидировали блокпост и танковую огневую позицию в Афганистане.

Еще был убит высокопоставленный командир «Фитна аль-Хаваридж». Это произошло во время перестрелки.

