Школьники Электростали сыграли в интеллектуальную игру на атомную тематику

В рамках городского интеллектуального турнира «ВКУРСЕ» на базе Центральной городской библиотеки имени К. Г. Паустовского в Электростали к 30-летию АО «ТВЭЛ» развернулось нешуточное противостояние. 32 школьные команды сошлись в поединке за звание лучшего знатока атомной науки в настольной игре, разработанной АО «МСЗ» (предприятие Топливного дивизиона «Росатома»), сообщает пресс-служба предприятия.

Проведением игры занимались волонтеры из числа работников атомной отрасли, а также сотрудники библиотеки.

С напутственным словом к юным интеллектуалам обратились директор по капитальному строительству и реконструкции АО «МСЗ», депутат совета депутатов городского округа Электросталь Сергей Дулев и заместитель главы городского округа Электросталь Сергей Бобков.

Весь 2026 год в Электростали пройдет множество разнообразных мероприятий, приуроченных к тридцатому юбилею АО «ТВЭЛ».

