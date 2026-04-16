Более 30 площадок «Диктанта Победы» откроется в Орехово-Зуевском округе

24 апреля в Орехово‑Зуевском городском округе будет работать более 30 площадок акции «Диктант Победы». В Ликино‑Дулеве откроется новая уникальная площадка — музей «Мир исторической реконструкции», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Принять участие и проверить свои знания может любой, зарегистрировавшись на официальном сайте акции —диктантпобеды.рф. Можно выбрать очный формат и конкретную площадку, а можно написать диктант онлайн», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Всего в Подмосковье будет открыто более 1300 площадок «Диктанта Победы».

В этом году диктант посвящен 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Отдельный блок заданий будет о подвигах Героев специальной военной операции.

Задания готовят историки Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

