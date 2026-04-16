Петер Мадьяр: кто такой, чем знаменит, взгляды и заявления нового премьер-министра Венгрии

Петер Мадьяр, лидер партии «Тиса», одержал победу на парламентских выборах в Венгрии, прошедших 12 апреля. Его партия получила две трети мест в Национальном собрании, что позволит ему сменить Виктора Орбана на посту премьер-министра. В материале РИАМО — о том, чем известен Мадьяр и какие заявления уже успел сделать.

Что известно о Петере Мадьяре

Петер Мадьяр, родившийся в 1981 году в Будапеште, происходит из семьи, тесно связанной с юридической и политической элитой страны. Его отец, Иштван Мадьяр, был известным юристом, а мать, Моника Эреш, занимала высокие посты в судебной системе.

Мадьяр начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел Венгрии после прихода к власти партии «Фидес» в 2010 году. Он занимался вопросами европейского законодательства и позже перешел в Постоянное представительство Венгрии при ЕС. В 2015 году он стал руководителем дипломатической группы в канцелярии Орбана, а затем возглавил Дирекцию по праву ЕС в государственном банке MBH.

Политическая карьера Мадьяра была омрачена скандалом, связанным с его бывшей супругой Юдит Варгой, которая была министром юстиции. В 2023 году они развелись на фоне скандала, связанного с помилованием осужденного за попытку замять дело о педофилии. Мадьяр вышел из «Фидес» и возглавил партию «Тиса», которая была создана перед выборами 2020 года. В 2024 году он опубликовал запись разговора с бывшей супругой, обвиняя правительство Орбана в коррупции.

Мадьяр придерживается консервативно-либеральных взглядов, поддерживая рыночную экономику, верховенство права и европейскую интеграцию. Он критикует правительство Орбана за конфронтацию с институтами ЕС и тесные связи с Россией. Весной 2024 года Мадьяр организовал кампанию по сбору подписей для выдвижения в Европарламент, где его партия «Тиса» получила 29,6% голосов. Теперь, став премьер-министром, Мадьяр намерен продолжить свою проевропейскую политику и борьбу с коррупцией в Венгрии.

Первые заявления Петера Мадьяра на посту премьера

Лидер партии «Тиса» на днях провел пресс-конференцию и обозначил ключевые направления внешней политики страны.

Кредит для Украины

Он заявил, что Венгрия не будет участвовать в кредите для Украины на 90 млрд евро, но и не будет блокировать его. Мадьяр подчеркнул: «Не понимаю, зачем сейчас снова поднимать этот вопрос».

Премьер также выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС, предложив стандартную процедуру и возможный референдум в Венгрии: «Если Украина проведет все переговоры, то в Венгрии состоится референдум о принятии Украины в ЕС, но я думаю, что этого не произойдет в ближайшем будущем и в следующие десять лет».

Отношения с Россией

В отношении России Мадьяр выразил надежду на отмену санкций ЕС после окончания конфликта, подчеркнув важность прагматичного сотрудничества. Также он выразил благодарность за то, что Россия поддержала венгерские выборы. «Я также видел, что Москва и Кремль, а также Пекин сделали по этому поводу заявления. Я благодарю их за согласие уважать выбор венгерских избирателей и венгерского народа», — сказал он.

Он также отметил, что отказ от российских энергоресурсов невозможен: «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится». Мадьяр добавил, что страна будет закупать нефть там, где это «наиболее выгодно и безопасно».

В планах Мадьяра — обсудить с Владимиром Путиным условия текущих энергетических соглашений, в том числе строительство АЭС «Пакш-2». Премьер подчеркнул, что стоимость этого проекта «чрезвычайно завышена», поэтому венгерская сторона непременно пересмотрит контакты и в случае чего может их расторгнуть.

При этом Мадьяр не будет спешить устанавливать новый контакт с Россией. «Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо. Сам я ему звонить не буду», – заявил он.

Отношения с ЕС

Мадьяр подчеркнул, что народ Венгрии гордится тем, что является членом Евросоюза и НАТО. «Венгры довольны тем, что мы принадлежим к самым сильным союзам — к Евросоюзу и НАТО», — сказал он, но при этом упрекнул ЕС в излишней бюрократизированности. «Я сам работал восемь-девять лет в Брюсселе дипломатом в постпредстве венгерского правительства и имел шанс изучить и узнать работу Евросоюза. Это довольно сложная, чрезмерно бюрократизированная работа», — добавил Мадьяр.