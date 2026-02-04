Аферисты дважды продали жилье сироты в Москве и вывели деньги через криптовалюту

Мошенники несколько недель обманывали 27-летнюю сироту из Москвы Александру, используя сложную схему. В результате они продали ее единственную квартиру 2 раза, после чего вывели средства из страны через криптовалютный обменник в «Москва-Сити», сообщает Baza .

Разводить Александру начали в октябре 2025 года. Сначала ей позвонил «мастер по замене домофона». Он просил указать код из СМС, чтобы «добавить информацию о квартире в списки». Девушка так и сделала. Затем ее профиль на «Госуслугах» взломали.

Потом с сиротой связался «служащий ФСБ». Он заявил, что экстремист с Украины якобы получил доверенность на квартиру Александры, а девушка проходит по уголовной статье. Чтобы защитить себя и жилье, москвичке предложили следовать рекомендациям лжесиловика.

На протяжении 3 недель жертве постоянно звонили «менеджеры» и «правоохранители». Они рассказывали, что говорить, как действовать.

Девушке отправляли фейковые документы с печатями, отчеты об аресте мошенников, фотороботы и расшифровки звонков. Затем «ради спецоперации» Александру попросили продать жилье. Аферисты сказали, что квартиру вернут, а материальные средства изымут с помощью Центробанка.

По указанию мошенников девушка сняла полученные от продажи деньги наличными и отправила их на указанный кошелек через криптовалютный обменник в «Москва-Сити».

После завершения сделки на 9 млн рублей «работники ФСБ» исчезли. Квартиру сразу перепродали за 12,4 млн рублей. Тогда Александра осознала, что ее обманули. Теперь она хочет вернуть жилье «по схеме Долиной», но пока проживает у подруги.

