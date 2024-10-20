Аферисты через WhatsApp обманули актера Оборотова на десятки тыс рублей

Аферисты обманули на почти 60 тыс. рублей известного 74-летнего актера Юрия Оборотова. Для реализации «схемы» они использовали WhatsApp, сообщает Baza .

Аферист позвонил Оборотову в мессенджере и представился «сотрудником Единой медицинской информационно-аналитической системы». Он потребовал у Оборотова «обновить» приложение, предварительно скачав его по инструкции.

Актер проделал все действия. Через несколько недель Оборотов обнаружил, что в день диалога с «работником ЕМИАС» у него со счета украли 58 тыс. рублей. 17 октября мужчина обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее мошенники обманули дедушку на 10 млн рублей. Часть из этих денег он получил за гибель сына в зоне спецоперации.