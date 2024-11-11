Аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять рейсы

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Временные ограничения вводятся в работу саратовского аэропорта Гагарин. Это сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Ограничения вводятся с 10:00 понедельника, 11 ноября. Теперь саратовский аэропорт на время перестанет отправлять и принимать рейсы.

Для обеспечения безопасности полетов работают авиадиспетчеры, экипажи воздушных судов и службы аэропорта.

10 ноября Минобороны России сообщало, что украинские дроны нанесли массовые удары по гражданским объектам России. Системы ПВО сбили 84 беспилотника самолетного типа. В результате атаки ВСУ пострадали 5 человек.