Адвокат Андрея Чикатило погиб в аварии под Луганском

Адвокат по назначению известного серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб под Луганском в результате автопроисшествия по дороге в Ростов-на-Дону, пишет ТАСС .

Агентство приводит слова бывшей коллеги Хабибулина, главного врача Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольги Бухановской.

«В 17:15 мск нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — пояснила она.

Также Бухановская добавила, что инцидент случился по пути из Луганской Народной Республики в Ростов-на-Дону. Центр и адвокатская палата Ростовской области пообещали помощь с организацией похорон.

Ранее три человека стали жертвами аварии в Ингушетии. ДТП произошло в ходе погони правоохранителей за членами баталхаджинской террористической организации. Террористы не справились с управлением и врезались во встречную машину.