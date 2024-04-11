Три человека погибли в результате ДТП в Ингушетии
Террористы на авто врезались в служителей мечети в Ингушетии
В результате ДТП на трассе в Ингушетии погибли три человека, еще один человек был доставлен в реанимацию, сообщает Telegram-канал «112».
ДТП произошло в результате погони сотрудников полиции за членами баталхаджинской террористической организации.
Террористы не справились с управлением, поэтому произошло столкновение со встречными автомобилем. Они разыскивались за незаконный оборот оружия и насилие в отношении представителей власти.
В результате инцидента погиб один из террористов, второй — в реанимации. Два человека из другой машины погибли. Они были служителями мечети.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.