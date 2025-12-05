В Красноярске в ночь на 5 декабря произошел трагический пожар в ветеринарной клинике-приюте «ВетГрадъ», расположенной на улице Парковой. По данным организации, в огне погибли, по предварительным данным, 9 кошек и собак, сообщает NGS24.RU .

По предварительной информации от МЧС, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электросети. Огонь охватил значительную площадь — 540 кв. м, уничтожив крышу, внутреннюю отделку, мебель и оборудование. Президент КРОО «Объединение любителей животных „Друг“» Марина Якубенко сообщила, что изначально у пожарных возникли трудности с доступом в здание из-за опасности поражения электрическим током.

Неравнодушные граждане активно помогали выносить животных из огня. Прибывшие медики пытались реанимировать некоторых питомцев, используя кислородные маски.

«При нас вытащили <…> собаку. У нее сердце билось, когда ее вынесли, она дышала. Тоже стали с ней дышать, адреналин по вене — не выжила собака», — поделилась Якубенко.

Она рассказала, что вместе со своей матерью немедленно приехала в ветклинику, узнав о случившемся. По ее словам, кошки выбирались из горящего здания самостоятельно, а прохожие ловили их и отвозили в безопасное место. Помощь оказывали даже случайно проезжавшие мимо люди.

Из дюжины собак удалось спасти лишь троих. Одну из спасенных собак Марина забрала себе и доставила в другую ветеринарную клинику.

Ветврачи не уточнили, какие шаги предпримут в связи со сложившимися обстоятельствами в скором времени. Установлено, что среди утраченного имущества, помимо уничтоженного огнем арендованного пространства, значатся аппараты УЗИ и рентгена, анализаторы и другие приборы. Персонал приюта провел ночь под открытым небом, оберегая то, что удалось спасти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.