ААА и МММ: опубликованы номера машин бывшего замминистра обороны Иванова

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У экс-министра обороны Иванова нашли «красивые» автономера за миллионы рублей

У арестованного по коррупционному делу экс-министра обороны Тимура Иванова нашли «красивые» автомобильные номера за миллионы рублей, пишет РИА Новости .

Агентство изучило данные налоговой декларации Иванова и сервисы предпродажной проверки автомобилей.

Согласно полученной информации Иванов владел внедорожниками Chevrolet Suburban с номером серии ААА региона 77 и Mercedes-Benz V-Класса с номерами серии МММ региона 77.

Цена на подобные номера превышает шесть миллионов рублей, утверждается в публикации.

Тимур Иванов обвиняется во взяточничестве на общую сумму около 1 миллиарда рублей.