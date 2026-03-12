А магазину пофиг: россиянка сломала позвоночник, рухнув со ступеней продуктового

В Башкирии женщина поскользнулась на входе в магазин и сломала позвоночник

Жительница Туймазов Алиана Г. в одной из соцсетей рассказала, что получила серьезную травму позвоночника, поскользнувшись на льду у входа в продуктовый магазин, расположенный в микрорайоне Чулпан 2. Выходя из магазина, она упала на обледеневшую поверхность, так как территория была не расчищена, но сотрудники торговой точки отказались как-либо помогать женщине.

Происшествие случилось вечером 10 марта около 17:00. Женщина делала покупки в торговой точке, расположенной в микрорайоне Чулпан 2.

После падения пострадавшая испытала сильнейшую боль, у нее отнялись ноги. Несмотря на тяжелое состояние, она решила не вызывать скорую помощь на место происшествия, надеясь, что это просто сильный ушиб, но самостоятельно подняться не смогла.

На помощь пришли случайные прохожие. Другая покупательница по просьбе пострадавшей сняла происшествие на видео для фиксации случившегося. Затем мужчина помог женщине добраться до автомобиля. В медицинское учреждение она доехала самостоятельно.

Медобследование показало серьезность травмы: у женщины диагностировали закрытый перелом трех позвонков, два из которых получили смещение. Медики официально подтвердили факт получения травмы. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.

Руководство торговой точки проигнорировало инцидент и не принесло извинений. Единственной реакцией стала оперативная уборка территории у входа в магазин после произошедшего. Управляющая отказалась обсуждать случившееся, сославшись на рекомендации юридической службы компании.

Женщина считает ситуацию крайне несправедливой. По ее словам, из-за небрежности сотрудников магазина она оказалась на больничной койке. Ее сыну пришлось прервать учебу в самый ответственный период — перед окончанием учебной четверти, чтобы приехать и присмотреть за младшей сестрой.

