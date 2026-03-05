99% не приживется: девочка, потерявшая часть пальца на квесте, не сможет писать

Девочка, которой оторвало часть пальца на квесте в Краснодаре, не сможет писать

Пострадавшая в игре в квест-центре девятиклассница может не сдать ОГЭ из-за того, что ей оторвало часть пальца, она не сможет писать, сообщает Kub Mash .

Ранее работник квеста случайно отсек девочке палец дверью в Краснодаре. Но скорую помощь пострадавшей никто не вызвал.

Девочка находится в больнице. Ее мама рассказала, что хирурги пришили оторванный фрагмент пальца, но он почти 99% не приживется. Операция нужна была, чтобы ткани пальца закрыли открытую кость. Позже эту часть придется удалить. Но если пойдет отмирание клеток, то следующую фалангу ребенку тоже придется ампутировать.

Школьнице морально очень тяжело, так как держать ручку и печатать правой рукой она не сможет, поэтому сдача ОГЭ сейчас находится под вопросом.

Медики посоветовали семье спецклинику в Петербурге, где занимаются такими случаями. Владелец квеста с мамой девочки не связался, а администратор центра просто предложил ей оплатить лекарства.

