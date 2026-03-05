Квест пошел не так: ребенку оторвало палец во время празднования дня рождения

сегодня в 12:33

В Краснодаре в квест-центре на Коммунаров работник случайно отсек девочке палец дверью, сообщает «Кубань 24» .

Мама пострадавшей отметила, что дочь праздновала день рождения подруги в квест-центре. Актер захлопнул дверь, ударив ребенка по безымянному пальцу. В итоге часть фаланги оторвало. Момент ЧП попал на видеозапись.

Администрация не стала вызывать скорую помощь пострадавшей. Они просто прикрыли рану ватой, а затем игру продолжили.

Девочка пришла домой через несколько часов после инцидента, ее сразу отвезли в больницу.

Ампутированный дверью палец просто лежал на полу, работники квеста обнаружили его после звонка взрослых.

Из-за промедления операцию медики провели с опозданием, она длилась около 1 часа. Девочка находится в больнице, ей предстоит долгое восстановление.

