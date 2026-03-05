Квест пошел не так: ребенку оторвало палец во время празднования дня рождения
Фото - © Медиасток.рф
В Краснодаре в квест-центре на Коммунаров работник случайно отсек девочке палец дверью, сообщает «Кубань 24».
Мама пострадавшей отметила, что дочь праздновала день рождения подруги в квест-центре. Актер захлопнул дверь, ударив ребенка по безымянному пальцу. В итоге часть фаланги оторвало. Момент ЧП попал на видеозапись.
Администрация не стала вызывать скорую помощь пострадавшей. Они просто прикрыли рану ватой, а затем игру продолжили.
Девочка пришла домой через несколько часов после инцидента, ее сразу отвезли в больницу.
Ампутированный дверью палец просто лежал на полу, работники квеста обнаружили его после звонка взрослых.
Из-за промедления операцию медики провели с опозданием, она длилась около 1 часа. Девочка находится в больнице, ей предстоит долгое восстановление.
