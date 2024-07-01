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90% Белгородской области осталось без света после атаки дронов

90% территории Белгородской области, в том числе Белгород, Старый Оскол и Волоконовка, остались без электричества, сообщает Mash .

Это произошло после одновременной атаки дронов ВСУ и самодельных взрывных устройств на подстанции. Одна из них находится в Незнамове.

Как рассказали в местной администрации, жилые дома региона переводят на резервные схемы питания электричеством. Соцобъекты уже переключили.

Власти надеются исправить сложившуюся ситуацию до 13 часов понедельника.

Ранее пресс-служба министерства обороны РФ сообщала, что девять беспилотников противника сбили за ночь в Белгородской области. Всего уничтожили 36 дронов в трех регионах.