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36 украинских дронов ликвидировали в России за ночь

Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Так, 18 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, по девять — над Курской и Белгородской областями.

Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористическую атаку по объектам в стране.

Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в регионе были сбиты семь дронов.