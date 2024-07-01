36 украинских дронов ликвидировали в России за ночь
В трех регионах РФ прошлой ночью уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их сбили с помощью дежурных средств ПВО. Так, 18 дронов ликвидировали над территорией Брянской области, по девять — над Курской и Белгородской областями.
Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить террористическую атаку по объектам в стране.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что в регионе были сбиты семь дронов.