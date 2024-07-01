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ПВО сбила семь украинских БПЛА в Курской области

Системы противовоздушной обороны перехватили семь вражеских беспилотников над территорией Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram .

«Наши бойцы ПВО сбили 7 украинских БПЛА самолетного типа в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курских районах. Спасибо нашим защитникам», — сказано в сообщении.

Глава региона напомнил о запрете приближаться к обломкам сбитых дронов. Их фрагменты могут представлять опасность для жизни.

Еще 18 беспилотников сбили ночью над Брянской областью. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.