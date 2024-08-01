9 человек пострадали при обрушении потолка в водном комплексе во Владивостоке

В четверг в водном комплексе во Владивостоке обрушился потолок, число пострадавших увеличилось до 9, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в зале водного комплекса, где располагались бассейны. В этот момент там находились люди. На месте работают экстренные службы.

По предварительным данным, пострадали 9 человек. Из них двое — несовершеннолетние. Это Анастасия Ц. и Кристина Т., обе 2007 года рождения.

8 человек уже доставлены в больницы, трое из них находятся в тяжелом состоянии, двое — в среднем, а также еще двое — в удовлетворительном. Один пострадавший отказался от госпитализации.

Отмечается, что маленьких детей в четверг в комплексе не было.

Ранее в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушились два подъезда многоэтажного дома. По предварительным данным, 12 человек пострадали, из них 6 — дети.