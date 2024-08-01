сегодня в 15:35

РИА Новости: 16 человек могут находиться под завалами в Нижнем Тагиле

Под завалами после взрыва газа и обрушения дома в Нижнем Тагиле все еще находятся люди. Там могут оставаться 16 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

МЧС обновило информацию о количестве пострадавших. Всего в результате обрушения дома травмы получили 12 человек, в том числе 6 детей.

Продолжаются поисково-спасательные работы. В них задействованы более 450 специалистов и 75 единиц техники. В Нижний Тагил по поручению главы МЧС России Александра Куренкова вылетел самолет Ил-76 со специалистами.

На борту находится аэромобильная группировка отряда «Центроспас», психологи центра экстренной психологической помощи и кинологические расчеты.

Оперативную группу возглавляет замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения дома в Нижнем Тагиле после взрыва газа погиб один человек.