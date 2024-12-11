88-летняя бабушка в Москве случайно вскрыла себе вену мочалкой

88-летняя пенсионерка Галина Ивановна случайно вскрыла себе вену в душе. Всему виной слишком жесткая мочалка, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в районе Хамовники на Комсомольском проспекте. Женщина решила принять ванну и стала тереть себя мочалкой, но перестаралась — повредила вену.

Кровь хлынула ниже колен. Бабушка испугалась, вызвала скорую помощь, при этом решила не беспокоить семью. Ее госпитализировали с кровотечением.

Сын бабушки приехал к ней, чтобы проведать. Он обнаружил, что матери нет дома, а на полу кровь. Мужчина разволновался и стал звонить женщине. Она успокоила сына, сказала, что с ней все в порядке и скоро ее отпустят домой. Бабушка пообещала больше не использовать жесткие мочалки.

Ранее семья, состоящая из четырех человек, отравилась газом при загадочных обстоятельствах. Врачи считают, что виноват газ. Однако прибывшие сотрудники коммунальных служб утечек не обнаружили.