85-летней пенсионерке вырезали здоровую почку в Великом Новгороде

85-летняя жительница Великого Новгорода попала в больницу, где ей вырезали здоровую почку. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, женщину прооперировали в сентябре 2025 года в одном из медицинских учреждений города. При этом консилиум врачей для принятия решения об изменении объема оперативного вмешательства не был проведен. Это является нарушением порядка оказания медпомощи.

В итоге медики допустили ошибку, а женщине удалили здоровую почку. Ею здоровью был нанесен тяжкий вред.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.

Ранее бодипозитивщица из Венесуэлы осталась без внутренних органов после резекции желудка. Во время операции врачи совершили ошибку — повредили поджелудочную железу и диафрагму, удалили 3 метра кишечника и селезенку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.