80 млн рублей: столичные бизнесмены «кинули на деньги» нижегородские детские сады

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, трое бизнесменов из Москвы похитили 80 миллионов рублей, выделенных для приобретения мебели и необходимого инвентаря в дошкольные учреждения региона, сообщает pravda-nn.ru .

В декабре 2021 года администрация Нижнего Новгорода заключила соглашение с тремя предпринимателями из Москвы о закупке и доставке мебели, а также оборудования в девять детских садов. Бизнесменам незамедлительно был перечислен аванс в размере 80 миллионов рублей, однако исполнять условия контракта они не планировали.

Оборудование было закуплено и поставлено только в один детский сад, в несколько других поставки были осуществлены частично, а три дошкольных учреждения и вовсе остались ни с чем. При этом бизнесмены предоставили гарантийные письма, подтверждающие закупку и хранение всего оборудования на складах организаций-изготовителей. Однако в ходе проверки выяснилось, что данная информация не соответствует действительности.

Против предпринимателей было возбуждено уголовное производство по статье о мошенничестве. Все денежные средства были обналичены, и только один из них добровольно вернул 1 миллион рублей. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.