сегодня в 16:37

8 машин столкнулись на Каширском шоссе в Подольске

На 34 км Каширского шоссе в округе Подольск произошла массовая дорожная авария, столкнулись восемь авто, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

ДТП произошло в районе 13:15 во вторник.

Предварительно, водитель за рулем грузовика Scania столкнулся с семью автомобилями, которые ехали в попутном направлении. За медпомощью после аварии никто не обращался.

Сотрудники ГАИ занимаются установлением всех обстоятельств ДТП.

Ранее в Белогорске Амурской области произошло массовое ДТП, в котором пострадали восемь человек.

