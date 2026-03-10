сегодня в 03:28

В Приамурье 8 человек пострадали в результате ДТП

В Белогорске Амурской области произошло массовое ДТП. В результате пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла вечером 9 марта на путепроводе. Столкнулись четыре автомобиля: Honda CRV, УАЗ, Toyota Vitz и Toyota Corolla Spacio.

В результате аварии пострадали 8 человек, из которым 6 понадобилась медпомощь. Их доставили в больницы.

По факту ДТП прокуратура организовала проверку. В ходе нее предстоит установить обстоятельства и причины аварии, а также дать оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

