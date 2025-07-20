сегодня в 16:14

8-летнюю девочку ударило током на остановке в Петербурге

В центре Санкт- Петербурга восьмилетняя девочка получила сильнейший удар током, инцидент произошел возле автобусной остановки, сообщает «Mash на Мойке».

Как рассказали очевидцы, девочка двумя руками схватилась за столб табло автобусных маршрутов и за железный забор, который находится рядом.

В результате пострадавшая получила электротравму. Ее экстренно доставили в реанимацию.

Прибывшие к месту ЧП специалисты выяснили, что к забору на улице Марата еще примыкает киоск с кофе. Объекты обесточили, специалисты устанавливают были ли неполадки в источнике подачи напряжения.

Ранее мужчина получил ожоги 50% тела после удара током у трансформаторной будки в Петербурге. Предварительно, мужчина остановился в неположенном месте для справления естественных нужд.