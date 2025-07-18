Петербуржец в критическом состоянии после удара током у трансформаторной будки

сегодня в 04:28

В Санкт-Петербурге местный житель получил мощный удар током вблизи трансформаторной будки на Мельничной улице, сообщает Telegram-канал «78» .

По предварительным данным, инцидент произошел, когда мужчина остановился в неположенном месте для справления естественных нужд.

Прибывшие по вызову медики констатировали катастрофические повреждения — ожоги покрывают около половины тела пострадавшего.

Врачи городской больницы проводят реанимационные мероприятия.