Петербуржец в критическом состоянии после удара током у трансформаторной будки
Мужчина получил ожоги 50% тела, справляя нужду возле электрооборудования
В Санкт-Петербурге местный житель получил мощный удар током вблизи трансформаторной будки на Мельничной улице, сообщает Telegram-канал «78».
По предварительным данным, инцидент произошел, когда мужчина остановился в неположенном месте для справления естественных нужд.
Прибывшие по вызову медики констатировали катастрофические повреждения — ожоги покрывают около половины тела пострадавшего.
Врачи городской больницы проводят реанимационные мероприятия.