сегодня в 18:37

8 человек пострадали в аварии с троллейбусом в Энгельсе

Троллейбус столкнулся с автомобилем Changan на пересечении улиц Горького и Коммунистическая в Энгельсе, пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

Пострадавших в ДТП доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в связи с травмированием людей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, собирают доказательства по делу.

