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70 человек заразились кишечной инфекцией в центре реабилитации в Якутии

70 человек, из которых 21 — ребенок, заразились кишечной инфекцией в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

Об этом стало известно 28 февраля. Сейчас врачи осматривают пациентов. Инфекционисты уточняют диагноз.

В Минздраве подчеркнули, что всем больным оказывают необходимую помощь в полном объеме. Ведомство взяло ситуацию под личный контроль.

Управление Роспотребнадзора по региону проводит эпидемиологическое расследование. По его итогам будет озвучена причина, по которой заразились сразу 70 человек.

Ранее житель Новосибирска Дмитрий Фролов поделился необычной историей о заражении редким паразитом Larva migrans во время проживания в Азии. В начале февраля мужчина начал испытывать зуд и вскоре заметил сыпь на теле. Он обратился к врачам.