Россиянин подхватил редкого и опасного паразита в Камбодже

Новосибирец Дмитрий Фролов поделился необычной историей о заражении редким паразитом Larva migrans во время проживания в Азии.

Полгода назад мужчина вместе с супругой переехал в Таиланд, а в декабре 2024 года семья перебралась в Камбоджу.

В начале февраля Дмитрий начал испытывать зуд и вскоре заметил сыпь на теле. Обратившись в местную больницу, он узнал, что причиной его недомогания стал паразит, проникший под кожу.

«Врач сообщил, что, вероятно, во время отдыха на пляже личинка нематоды Larva migrans попала в мой организм. Этот паразит чаще всего заражает собак, попадая в почву с их фекалиями, а затем распространяется на окружающую территорию», — рассказал Фролов в интервью Сиб.фм.

Медик Ярослав Дель пояснил, что человек является тупиковой ветвью для этих паразитов, что означает, что они не могут размножаться в человеческом теле, но способны долгое время перемещаться по коже, вызывая сильный дискомфорт.

Основным симптомом данного заражения является дерматит, проявляющийся в виде нитевидных линий, образующихся при передвижении возбудителя в верхних слоях кожи, а также зуд, часто локализующийся на ногах.