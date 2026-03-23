7 человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Москве

Беременная девушка пострадала при столкновении грузовика и автобуса в Москве

На северо-западе Москвы произошло ДТП. В районе Северного Тушина столкнулись грузовик и автобус, сообщает РЕН ТВ .

По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них беременная девушка. Подробностей о состоянии людей пока нет.

На месте уже работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.

Ранее большегруз Mercedes-Benz Actros наехал на стадо коров на 632 километре трассы «Хабаровск-Владивосток» в Приморском крае. Животные переходили дорогу.

