7 человек пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Москве
На северо-западе Москвы произошло ДТП. В районе Северного Тушина столкнулись грузовик и автобус, сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них беременная девушка. Подробностей о состоянии людей пока нет.
На месте уже работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.
