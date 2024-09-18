64-летняя женщина два часа боролась с пытавшимся ее задушить питоном в Таиланде

Жительницу Таиланда пытался задушить четырехметровый питон. Ей пришлось бороться за свою жизнь целых два часа, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в провинции, которая находится рядом с Бангкоком. Женщина вернулась домой после работы. Там на нее неожиданно напал питон. Сначала змея укусила свою 64-летнюю жертву, а затем попыталась ее задушить.

Женщина боролась с питоном на протяжении двух часов. На крики прибежали соседи, которые вызвали спасателей.

Пострадавшей удалось выжить. Также она не получила серьезных травм.

Ранее в Индонезии питон проглотил 36-летнюю женщину, вышедшую из дома за лекарством для ребенка. В итоге позднее супруг нашел ее тело внутри еще живой змеи.