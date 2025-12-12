64-летний мужчина задержан в Пензе за массовую рассылку дикпиков
Фото - © Медиасток.рф
64-летний пенсионер хотел найти друзей оригинальным способом, он устроил массовую рассылку дикпиков, сообщает Mash.
Мужчина отправлял фотографии в лички соискателей. Всего он разослал 200 штук за пару месяцев.
Любвеобильного пенсионера вычислили по айпи. На допросе он рассказал, что ему просто было одиноко.
Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения за распространение порнографии.
Ранее во Владимирской области 65-летниий пенсионер справил нужду в кустах. Его увидели соседские дети и заявили, что он их домогался. Мужчине грозит тюрьма.
