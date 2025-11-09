Владимирскому пенсионеру грозит до 15 лет тюрьмы за справление нужды в кустах

Во Владимирской области 65-летнему пенсионеру грозит до 15 лет лишения свободы за справление нужды в кустах. Мужчину увидели соседские дети и заявили, что он их домогался, сообщает Mash .

Валерий выпил пива в сарае во дворе многоэтажки, после чего справил нужду в кустах и пошел домой спать. Утром к нему пришли полицейские и увезли мужчину на допрос.

Выяснилось, что в этот момент пенсионера заметили соседские девочки 9 и 10 лет. Они рассказали об увиденном родителям. При этом девочки утверждают, что Валерий не справлял нужду, а трогал себя и показывал им пенис. В свою очередь мужчина заявил, что не видел детей, так как у него плохое зрение. Кроме того, из-за аденомы простаты Валерий не понимает, закончил ли мочиться, поэтому «проверяет».

Жена пенсионера убеждена, что дети из неблагополучной семьи намеренно оклеветали ее мужа и, возможно, планировали шантажировать его ради денег.

На видеозаписи с камер наблюдения, сделанной после инцидента, видно, как Валерий спокойно проходит мимо магазина, а девочки следуют за ним на велосипедах. По мнению супруги, они специально выслеживали мужчину, чтобы причинить насолить ему, в то время как от настоящего насильника они бы держались подальше.

